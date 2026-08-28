XEM CLIP:

Vụ cháy xảy ra lúc 10h30 ngày 28/8 tại một cây xăng nằm trên đường Lê Quang Đạo (xã Hóc Môn, TPHCM).

Thời điểm trên, chiếc xe khách đang đỗ tại khu vực cây xăng thì bất ngờ bùng cháy dữ dội từ phía sau. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thân xe, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ và cột khói đen bốc cao.

Hiện trường cháy xe khách. Ảnh: HC

Phát hiện hỏa hoạn, nhân viên cây xăng cùng người dân gần đó lập tức hô hào, sử dụng bình chữa cháy cầm tay và vòi phun bọt khí tại chỗ nỗ lực dập lửa nhằm ngăn cháy lan sang khu vực bể chứa nhiên liệu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình khống chế đám cháy.

Sau khoảng 20 phút lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa cơ bản bị dập tắt.

Vụ cháy xảy ra tại cây xăng. Ảnh: HC

Ghi nhận tại hiện trường, xe khách bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị cháy rụi, kính cửa sổ vỡ nát. Sự cố không gây thiệt hại về người. Vụ cháy được chặn đứng kịp thời, không làm ảnh hưởng đến cây xăng gần đó.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.