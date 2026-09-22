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Khoảng 14h40, người dân phát hiện lửa bùng lên tại một kho hàng nằm trên đường Bạch Đằng, khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy.

Tại hiện trường, lửa đỏ rực bao trùm khu vực nhà kho. Công trình có kết cấu một tầng, xung quanh quây tôn, bên trong chứa nhiều loại hàng hóa như bánh kẹo, nước giải khát.

Một số nhân chứng cho biết, ngay khi phát hiện cháy, họ tri hô và dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy.

Cùng lúc, hàng chục người xung quanh nhanh chóng bê hàng hóa, tài sản ra ngoài, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông đến hiện trường.

Lực lượng chữa cháy triển khai phương tiện tiếp cận đám cháy. Cảnh sát PCCC trên sông cũng sử dụng phương tiện hút nước từ sông Hồng để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến khoảng 15h20, đám cháy được cơ bản khống chế, không có nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.