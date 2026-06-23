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Trưa 23/6, lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh điện tử nằm phía ngoài khu vực chợ Hội đã thiêu rụi nhiều tài sản. Quá hoảng loạn khi chứng kiến đám cháy, nữ chủ cửa hàng khóc ngất và được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h20 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh của ông Nguyễn Xuân Cường (40 tuổi, trú xã Cẩm Duệ) tại chợ Hội, thôn 13, xã Cẩm Xuyên nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, người dân cùng lực lượng chức năng huy động phương tiện tại chỗ triển khai chữa cháy, đồng thời ngăn lửa lan sang các ki-ốt kinh doanh và nhà dân xung quanh.

Vụ cháy gây thiệt hại lớn tại cửa hàng điện tử. Ảnh: Cắt từ clip

Do bên trong chứa nhiều thiết bị điện tử cùng vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ cửa hàng và thiêu rụi nhiều tài sản.

Các lực lượng cùng người dân nỗ lực dập lửa. Ảnh: H.P

Chứng kiến tài sản tích cóp nhiều năm bị lửa thiêu rụi, nữ chủ cửa hàng hoảng loạn, ngất xỉu và được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Đến đầu giờ chiều, đám cháy cơ bản được khống chế, song phần lớn tài sản bên trong cửa hàng đã bị thiêu rụi.

Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong. Ảnh: H.P

"Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cửa hàng không có người. Do nữ chủ cửa hàng đang được đưa đi cấp cứu nên địa phương chưa thể thống kê thiệt hại sau vụ hỏa hoạn", lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.