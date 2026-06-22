Theo ông Thắng, nạn nhân được xác định trên 40 tuổi, chưa rõ danh tính.

Thi thể nam giới được phát hiện gần chân cầu Bãi Cháy. Ảnh: Đ.X

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo sơ mi kẻ sọc màu tối, trên tay và cơ thể có nhiều mảng da màu trắng do mất sắc tố. Lực lượng chức năng ước tính thời gian nạn nhân tử vong vào 3 ngày trước.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong, đồng thời đăng thông tin để tìm thân nhân.

Nghi án sát hại bé gái 12 tuổi rồi ném thi thể xuống giếng Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng khiến bé gái 12 tuổi tử vong, thi thể được phát hiện dưới giếng trong rẫy.

Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong túi xách trước cổng chùa Một bé gái sơ sinh được phát hiện tử vong trong túi xách bỏ trước cổng chùa ở Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.