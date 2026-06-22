Nghi án sát hại bé gái 12 tuổi rồi ném thi thể xuống giếngCông an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng khiến bé gái 12 tuổi tử vong, thi thể được phát hiện dưới giếng trong rẫy.
Theo ông Thắng, nạn nhân được xác định trên 40 tuổi, chưa rõ danh tính.
Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo sơ mi kẻ sọc màu tối, trên tay và cơ thể có nhiều mảng da màu trắng do mất sắc tố. Lực lượng chức năng ước tính thời gian nạn nhân tử vong vào 3 ngày trước.
Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong, đồng thời đăng thông tin để tìm thân nhân.
Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong túi xách trước cổng chùaMột bé gái sơ sinh được phát hiện tử vong trong túi xách bỏ trước cổng chùa ở Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Tìm thấy thi thể hai cha con mất tích trên sông ở Lâm ĐồngHơn 100 người đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ đuối nước trên sông Đồng Nai (Lâm Đồng). Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cha con, riêng một thiếu niên 14 tuổi vẫn đang mất tích.