Theo ông Thắng, nạn nhân được xác định trên 40 tuổi, chưa rõ danh tính.

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Thi thể nam giới được phát hiện gần chân cầu Bãi Cháy. Ảnh: Đ.X

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo sơ mi kẻ sọc màu tối, trên tay và cơ thể có nhiều mảng da màu trắng do mất sắc tố. Lực lượng chức năng ước tính thời gian nạn nhân tử vong vào 3 ngày trước.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong, đồng thời đăng thông tin để tìm thân nhân.