Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h20 hôm nay (8/10) tại tòa nhà cao 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân và nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà hốt hoảng phát hiện khói đen dày đặc kèm theo lửa bốc lên từ khu vực hầm giữ xe.

Hiện trường vụ cháy bên trong hầm giữ xe tòa nhà cao 11 tầng ở TPHCM. Ảnh: MT.

Nghe tiếng hô hoán, hàng chục người nhanh chóng tìm đường tháo chạy ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.

Bảo vệ tòa nhà cùng một số người dân đã khẩn trương sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời di dời hàng loạt xe máy và ô tô đang đậu trong hầm ra khu vực an toàn.

Theo người chứng kiến vụ việc, lửa được khống chế khá nhanh nhưng khói vẫn còn lan ra mạnh. Nhiều người vội vàng di dời xe và tháo chạy khỏi toà nhà, tạo nên cảnh lộn xộn.

Hàng chục người tháo chạy khỏi tòa nhà. Ảnh: MT.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để xử lý, dập tắt hoàn toàn đám cháy và điều tra nguyên nhân.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa tòa nhà để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Trước đó, vào chiều 7/10, chiếc ô tô BMW trị giá hơn 2 tỷ đồng đậu bên trong tầng hầm giữ xe của trung tâm thương mại Takashimaya, nằm trong tòa nhà Saigon Centre (phường Sài Gòn, TPHCM) cũng bốc cháy.

Sự việc khiến hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy. May mắn, lực lượng nhân viên trung tâm thương mại kịp thời phản ứng nên không gây hậu quả nghiêm trọng.