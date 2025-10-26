Ngày 26/10, Công an phường Phú Lâm (TPHCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến ông Huỳnh Minh Thành (SN 1964, quê Tây Ninh) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Theo camera an ninh, ông Huỳnh Minh Thành điều khiển xe máy trên đường Hậu Giang (hướng từ cầu Hậu Giang về Bến xe Miền Tây) với tốc độ cao.

Khi đến giao lộ, xe ông Thành tông thẳng vào xe tay ga do một người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ đang băng ra từ hẻm.

Lực tông mạnh khiến ông Thành và xe máy bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống, va chấn mạnh với mặt đường và tử vong tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường Hậu Giang có mật độ phương tiện đông đúc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ông Thành điều khiển xe với tốc độ quá cao, không kịp xử lý tình huống, đồng thời bị một ô tô khác che khuất tầm nhìn, dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc.

Người dân cho biết khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn do đường nhỏ, hẹp và tầm nhìn hạn chế. Cách đây khoảng một tuần, tại giao lộ này từng xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông hơn 70 tuổi đi xe đạp tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.