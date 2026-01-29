Khoảng 15h15 ngày 29/1, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại khu phố Đạo Tú, Song Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đám cháy bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang 6 căn nhà liền kề, chủ yếu là các hộ sản xuất, kinh doanh hàng mã.

Hiện trường vụ cháy.

Do bên trong các cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, tre, nứa cùng lượng lớn dầu thắp hương, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo thành cột khói đen dày đặc bốc cao hàng trăm mét, có thể quan sát từ xa. Thời tiết hanh khô, cộng với nguồn nhiên liệu lớn khiến đám cháy lan nhanh và rất khó kiểm soát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Do đám cháy bùng phát mạnh từ bên trong các căn nhà, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh phải đập tường, phá cửa để tiếp cận sâu bên trong, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng mã.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực này có một hộ gia đình đang tiến hành hàn xì. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực khống chế đám cháy.

Đám cháy lan nhanh do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Cảnh sát phải đập tường, phá cửa để tiếp cận khu vực cháy bên trong các căn nhà.

Nhiều tài sản, hàng hóa trong các căn nhà bị thiêu rụi.

Đến khoảng 16h55 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản, hàng hóa bên trong 6 căn nhà đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các hộ dân.