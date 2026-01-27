Chiều 27/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, chị N.T.L (32 tuổi) - nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở phường Long Bình đã tử vong sau 3 ngày điều trị. Trước đó một ngày, con gái lớn của chị L. được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng không qua khỏi. Hiện con gái út 6 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, chị L. được chuyển từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim nhưng được hồi sức kịp thời. Tuy nhiên, thang đo tri giác Glasgow chỉ còn 3 điểm, đồng tử giãn hai bên 7mm, phải thở máy.

Các bác sĩ chẩn đoán chị bị bỏng độ II khoảng 22% diện tích cơ thể ở vùng mặt và tứ chi, bụi than lắng đọng trong khí phế quản, tổn thương phế nang hai bên phổi. Dù được Khoa Bỏng - Tạo hình chăm sóc tích cực với thuốc vận mạch liều cao, song tổn thương não quá nghiêm trọng đã khiến chị L. không thể qua khỏi.

Căn hộ xảy ra cháy khiến ba mẹ con bị thương. Ảnh cắt từ clip

Một ngày trước đó, con gái lớn của chị là bé L.N.L.Đ. (9 tuổi) cũng đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 1 với chẩn đoán chết não. Đại diện Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, bé. Đ. được đưa đến trong tình trạng ngưng thở, ngưng tim, ngạt khói, bỏng lửa và thiếu oxy não nặng. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, song không thể cứu được bé.

Hiện con gái út của chị L. là bé L.T.N (6 tuổi) được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán suy hô hấp, sốc giảm thể tích, bỏng đường hô hấp và bỏng độ 2-3 diện tích 35% cơ thể. Bệnh nhi được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, phải lọc máu và thở máy. Tiên lượng tình trạng sức khỏe của bé N. vẫn rất nặng.

Như VietNamNet đã đưa tin, Khoảng 4h sáng 24/1, đám cháy bùng phát tại căn hộ rộng 46m2 ở một chung cư thuộc phường Long Trường (TPHCM). Thời điểm xảy ra vụ việc, chị L. (32 tuổi) cùng hai con gái 6 và 9 tuổi đang ngủ trong phòng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phá cửa cứu 3 mẹ con chị L. ra ngoài trong tình trạng hôn mê. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.