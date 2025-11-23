Tối 23/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Thanh Trì, hướng đi xuống đường Đỗ Mười (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), khiến hai người tử vong tại chỗ.

Sau khi tông vào xe máy, ô tô đâm vào thành cầu và bốc cháy. Ảnh: Đ.H.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách đang di chuyển trên cầu bất ngờ mất lái, tông trực diện vào một xe máy. Cú va chạm mạnh khiến hai người đi trên xe máy tử vong, phương tiện bị hất văng xuống dưới cầu.

Chiếc ô tô sau đó tiếp tục lao thêm một đoạn rồi đâm vào thành cầu và bốc cháy. Người dân khu vực cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, kịp thời dập tắt ngọn lửa.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đ.H.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng xác nhận vụ việc và cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể về danh tính nạn nhân cũng như biển số các phương tiện liên quan.

Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.