Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà bị cháy gồm 2 tầng và 1 tum, được sử dụng làm nơi ở kết hợp kinh doanh đồ nhựa.

Do nhà chứa nhiều vật dụng và hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, phát sinh khói đen bao trùm khu vực xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, ngăn cháy lan.

Lực lượng cứu hỏa phun nước vào đám cháy.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngôi nhà không có người bên trong. Lực lượng chức năng gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường do cửa nhà đóng kín. Các chiến sĩ phải sử dụng xe thang để tiếp cận đám cháy từ trên cao, đồng thời dùng búa phá cửa để triển khai công tác chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Đức Trọng, Trưởng Công an phường Võ Cường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

Thượng tá Nguyễn Đức Trọng, Trưởng Công an phường Võ Cường (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo công tác chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ lực lượng chức năng tích cực triển khai các biện pháp cứu hỏa, đến khoảng 14h50, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn ngừa nguy cơ cháy lan sang các nhà liền kề.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Nhiều vật dụng và hàng hóa bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.