Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/2 tại kho chứa phế liệu trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh.

Khói đen bốc cao cuồn cuộn có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh: AH

Thời điểm này, người dân phát hiện ngọn lửa kèm cột khói đen bốc cao tại khu vực gần giao lộ đường Trịnh Thị Miếng – Phạm Thị Giây.

Nhiều người đi đường và người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh và lượng vật liệu dễ cháy quá lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các mũi công tác nhanh chóng tiếp cận từ nhiều hướng, triển khai phun nước dập lửa.

Lính cứu hỏa tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: NC

Sau hơn 40 phút nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại.