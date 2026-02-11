Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/2 tại kho chứa phế liệu trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh. 

z7525061976681_9b15f1f779e474db28eb9abdc141e577.jpg
Khói đen bốc cao cuồn cuộn có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh: AH

Thời điểm này, người dân phát hiện ngọn lửa kèm cột khói đen bốc cao tại khu vực gần giao lộ đường Trịnh Thị Miếng – Phạm Thị Giây.

Nhiều người đi đường và người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh và lượng vật liệu dễ cháy quá lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các mũi công tác nhanh chóng tiếp cận từ nhiều hướng, triển khai phun nước dập lửa.

z7525064639349_aa9409da420ef09f1728abd78d8cfdae.jpg
z7525062414215_a7b265b2cb34725c4ab4f0b930f8985a.jpg
Lính cứu hỏa tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: NC

Sau hơn 40 phút nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại.

Lời kể nhân chứng vụ 3 mẹ con tử vong trong căn nhà cháy
Lời kể nhân chứng vụ 3 mẹ con tử vong trong căn nhà cháy
Nghe tiếng nổ lớn lúc rạng sáng, hàng xóm lao đến phá cửa cứu người nhưng bất thành do hơi nóng phả ra quá mạnh. Chỉ trong 7 phút, ngọn lửa dữ dội từ vật liệu xốp trần nhà đã bao trùm tất cả, tước đi sinh mạng 3 mẹ con.