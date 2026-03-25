17h52 ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 và 12 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường.

Lửa bốc cháy đỏ rực ở tầng lửng của ngôi nhà. Ảnh: Tiến Tùng

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, khói lửa đã bốc lên dữ dội. Giữa thời khắc nguy cấp, ông Nguyễn Văn Đáp và Nguyễn Văn Nghĩa (đang làm việc tại công trình bên cạnh) cùng nhiều người dân khác đã nhanh chóng tìm cách cứu những người mắc kẹt.

Người mắc kẹt bám vào thang để leo sang nhà hàng xóm. Ảnh: CACC

“Nghe tiếng tri hô, tôi chạy vội lên tầng 6, bắc thang rồi leo sang ngôi nhà đang cháy. Khoảng cách giữa hai nhà chỉ chừng 1,6-1,8m nhưng phía dưới là khoảng không hun hút”, ông Nghĩa kể lại.

Tiếp cận được tầng tum, trước mắt ông là lớp mái tôn và hệ thống cửa sắt quây kín. Trong làn khói dày đặc, ông Nghĩa dùng thanh sắt hộp đập phá mái tôn, vừa để thoát khói, vừa "mở đường sống" cho những người bên trong.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa cảm thấy vui vì đã góp sức cứu được các nạn nhân. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Nghĩa cho biết thời điểm đó, lửa và khói cuồn cuộn bốc lên, còn bản thân phải đứng cheo leo ở độ cao hàng chục mét.

“Lúc ấy rất sợ, nhưng nếu không cứu thì lửa có thể lan sang nhà mình, nên tôi cố làm bằng được”, ông nói.

Ông Nghĩa, ông Đáp cùng nhiều người dân cố gắng giải cứu các nạn nhân. Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyễn Văn Đáp kể lại sự việc. Ảnh: Đình Hiếu

Cùng tham gia ứng cứu, ông Nguyễn Văn Đáp cho biết tình hình lúc đó “căng như dây đàn”. Người dân tận dụng mọi vật dụng sẵn có, khẩn trương đưa các nạn nhân thoát khỏi khu vực cháy.

“Ai cũng nghĩ việc cứu người là trên hết, nhưng thực sự lúc leo lên, ai cũng run. Chỉ đến khi đưa được những người mắc kẹt sang nhà bên an toàn, chúng tôi mới dám thở phào”, ông Đáp chia sẻ.

Cảnh sát PCCC&CNCH chia thành nhiều mũi tiến công để dập lửa và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: CACC

Lực lượng công an chăm sóc các nhân bị mắc kẹt rồi bàn giao cho lực lượng y tế. Ảnh: CACC

Tính từ khi nhận lệnh điều động, chỉ khoảng 8 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt. Nhiều mũi tấn công được triển khai để khống chế đám cháy và phối hợp cùng người dân đưa thành công 7 người mắc kẹt xuống đất, bàn giao cho lực lượng y tế.

Đại diện UBND phường Hoàng Mai cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thăm hỏi các nạn nhân được chăm sóc sức khỏe ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: CACC

Đến 18h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, thoát khói và rà soát hiện trường.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.