Thời điểm trên, người dân phát hiện cháy tại nhà xưởng sản xuất đồ bảo hộ, rộng khoảng 300m2. Chủ kho xưởng đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm nhà xưởng. Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Ngọn lửa và cột khói bốc cao hàng chục mét tại khu nhà xưởng. Ảnh: Đ.T

Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận dập lửa. Ảnh: Đ.T

Đến 22h30, khói đen vẫn bốc cao tại khu vực trên. Máy xúc được huy động đến hiện trường. Lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện lực lượng chữa cháy đang khẩn trương dập lửa.