Một chiếc ô tô Mercedes S450 bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên phố Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 11/10, trên tuyến phố Nguyễn Hoàng (đoạn gần Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô mang nhãn hiệu Mercedes S450.
Theo lời nhân chứng tại hiện trường, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét lạ. Khi ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện phần đầu chiếc ô tô Mercedes S450 (chưa rõ biển kiểm soát) đang bốc cháy dữ dội.
"Chúng tôi dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành. Đến khi Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường và sử dụng những thiết bị chuyên dụng thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn", một nhân chứng kể lại.
Đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết, hiện tài xế không có mặt tại hiện trường, vụ cháy cũng không gây thương vong, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
