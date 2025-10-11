Khoảng 17h40 ngày 11/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9, trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều động hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Vụ cháy bùng lên dữ dội sát bên cây xăng.

Vụ cháy lớn xảy ra bên cạnh cây xăng dầu.

Xe bồn chở dầu bốc cháy ngùn ngụt.

Ghi nhận ban đầu, ngọn lửa bao trùm hai xe bồn chở xăng dầu và một thùng container chứa các phuy dầu, khói lửa bốc cao nghi ngút, uy hiếp trực tiếp cây xăng gần đó.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chặn một làn đường Lê Văn Hiến để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác chữa cháy.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng PCCC đã triển khai xe robot chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, tăng khả năng tiếp cận khu vực nhiệt độ cao.

Cảnh sát chia nhiều hướng để phun nước dập lửa.

Vụ cháy thu hút đông người theo dõi.

Đến 19h đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến hơn 19h, ngọn lửa cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát và kiểm soát hiện trường, tránh nguy cơ cháy lan hoặc bùng phát trở lại.