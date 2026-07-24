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Sáng 24/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng của Công ty TNHH Tuấn Minh trên địa bàn phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân khu vực lo lắng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương khống chế đám cháy tại xưởng sản xuất kính của Công ty TNHH Tuấn Minh, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h30. Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Hải Trung, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng cho biết, đến thời điểm hiện tại (11h), đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

"Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cùng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, công an, quân đội địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Đến nay, đám cháy đã được khống chế. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định", ông Trung nói.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân khu vực lo lắng.

Theo lãnh đạo phường Quyết Thắng, khu vực xảy ra hỏa hoạn là xưởng sản xuất kính của Công ty TNHH Tuấn Minh.

Ông Trung cũng cho biết nhà xưởng có diện tích khoảng 2.000m². Tuy nhiên, diện tích chính xác và mức độ thiệt hại trong vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng thống kê, đánh giá.