Ngày 22/7, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực nhà xưởng sản xuất của Công ty May An Long, nằm trên Quốc lộ 30, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà xưởng rồi nhanh chóng lan rộng sang kho chứa nguyên vật liệu có diện tích khoảng 10.000m².

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm khu vực nhà kho, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, công ty có khoảng 240 công nhân đang làm việc; tất cả đã được sơ tán kịp thời đến nơi an toàn.

Cột khói đen bốc cao có thể quan sát từ xa

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã An Long huy động toàn bộ lực lượng cùng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến hiện trường, phối hợp chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp sử dụng máy bơm chữa cháy của địa phương và huy động thêm nhân lực, phương tiện từ các xã Tân Thạnh và Phú Thọ để hỗ trợ dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.X

Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phá một số vách nhà xưởng, phun nước làm mát nhằm ngăn lửa bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.