Ngày 22/7, ông Trần Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai), xác nhận đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn.

Do thảm thực vật quá khô, nhiều cây chứa tinh dầu nên khi gặp lửa, rừng phòng hộ ven biển xã Phù Mỹ Đông đã bùng phát dữ dội. Ảnh: Quan Nguyễn

Theo tìm hiểu, đám cháy bắt đầu bùng phát vào chiều 20/7 tại tiểu khu 62, xã Phù Mỹ Đông. Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 70 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội và chủ rừng tiến hành làm đường băng cản lửa, khoanh vùng đám cháy.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày, gió thổi mạnh khiến tàn lửa bay xa, gặp thảm thực bì quá khô, nhiều cây chứa tinh dầu nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng chức năng không thể tiếp cận dập lửa mà tập trung khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa.

Lực lượng chức năng không thể tiếp cận dập lửa mà tập trung khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa. Ảnh: Quan Nguyễn

Trước tình hình ngọn lửa có nguy cơ uy hiếp trực tiếp khu vực sản xuất, sinh hoạt của người dân làng biển Tân Phụng, lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ gồm cán bộ các hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, bộ đội, công an xã, dân quân tiến hành chữa cháy.

UBND tỉnh đã huy động 14 xe chữa cháy và hơn 500 người thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; Cảnh sát cơ động; Lữ đoàn 572; Bộ đội Biên phòng; Trung đoàn 279 tham gia chữa cháy.

Tổng diện tích rừng bị cháy ước tính khoảng 30ha. Ảnh: Quan Nguyễn

Hiện lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Tổng diện tích bị cháy ước tính khoảng 30ha, thuộc loại rừng phòng hộ với thảm thực vật chủ yếu là phi lao, xen điều và keo.