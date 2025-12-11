Đài NDTV ngày 11/12 cho biết, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga mới đây đã thông tin về vụ cháy xảy ra vào tối ngày 10/12 tại chợ Pravoberezhnny, quận Nevsky, thành phố St. Petersburg.

"Đám cháy được cho là đã bùng phát vào 17h chiều tại khu chợ nằm trên đường Dybenko. Ngọn lửa sau đó lan nhanh do có nhiều vật liệu dễ cháy được lưu trữ cho mùa Giáng sinh. Lực lượng cứu hỏa đã khoanh vùng được đám cháy vào khoảng 19:22, dù công tác dập lửa vẫn tiếp tục kéo dài trong suốt buổi tối", ông Igor Ulubikov, đại diện Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga nói.

Cháy lớn tại khu chợ ở St. Petersburg, Nga. Video: NDTV

Theo truyền thông địa phương, đám cháy ban đầu chỉ gây thiệt hại cho khu vực rộng khoảng 50m2, nhưng đã nhanh chóng bao phủ một khu vực rộng 1.500m2. Lực lượng chức năng đã sau đó sơ tán khoảng 100 người khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn có 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát thành phố St. Petersburg tuyên bố rằng họ đang điều tra tất cả các tình tiết liên quan để xác định nguyên nhân vụ cháy ở chợ Pravoberezhny.

Chợ Pravoberezhnny, trước đây là Chợ Nông trang Tập thể Nevsky, nằm trong một tòa nhà được khánh thành vào năm 1983. Những năm gần đây, khu chợ vẫn thường xuyên được kiểm tra về quy định phòng cháy chữa cháy.