Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 20/11, một nhà hàng trong chợ ẩm thực Ngọc Lâm (gần chân cầu Long Biên, phường Bồ Đề, Hà Nội) đã xảy ra cháy.

Người dân tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra cháy, nhà hàng đang sửa chữa, công nhân làm việc bên trong đã kịp thời chạy ra ngoài.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy. Ảnh: C.Thắng

"Ban đầu, lửa bùng lên từ khu vực chứa mút xốp phục vụ thi công trong nhà hàng. Sau đó, khói dày đặc và bốc cao, kèm theo mùi khét. Khi lửa bùng lớn, một số bình gas mini ở bên trong nhà hàng bị nổ khiến nhiều người hoảng sợ", nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Đến gần 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan. Được biết, nhà hàng rộng hơn 100m2, gồm sân và nhiều phòng khép kín.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.