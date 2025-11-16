XEM CLIP:

Khoảng 11h ngày 16/11, chiếc ô tô 5 chỗ đang đậu trong khuôn viên chung cư trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh (TPHCM) bất ngờ phát hỏa.

Phương tiện này được xác định là của một tài xế xe công nghệ, đậu tại đây để về nhà nghỉ ngơi.

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu ô tô rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân kèm khói đen bốc nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy ô tô. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi phát hiện, nhiều cư dân cùng Ban quản lý chung cư đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa quá lớn nhanh chóng bén sang phần đuôi của chiếc ô tô 7 chỗ đậu sát đó.

“Tôi đang ở tầng trên thì nghe tiếng hô hoán, chạy ra ban công thấy ngọn lửa bao trùm ô tô cùng cột khói đen bốc lên. Cảnh tượng kinh hoàng, mọi người hô hoán nhau di dời xe vì lo lửa cháy lan”, chị Thanh H., cư dân chung cư cho biết.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã điều động xe chuyên dụng cùng gần chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 5 phút sau, lực lượng chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ô tô 5 chỗ bị thiêu rụi. Ảnh: HC

Tại hiện trường, chiếc ô tô 5 chỗ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt, các cửa kính và cửa sổ vỡ vụn. Ô tô 7 chỗ bị cháy lan cũng hư hỏng nghiêm trọng phần đuôi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.