Vào 0h20 ngày 17/2, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại bên trong nhà máy giày Vento, có trụ sở tại phường Hải An, TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát phía trong nhà máy và nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (nhân chứng) cho biết, gia đình ông thấy ngọn lửa bốc cao từ trong nhà máy Vento, cùng với nhiều tiếng nổ, khói đen.

Ngọn lửa bùng phát từ một kho hàng của nhà máy.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt cùng nhiều phương tiện để tiến hành khống chế ngọn lửa.

Xác nhận với VietNamNet, lãnh đạo phường Hải An cho biết: Ngọn lửa bắt nguồn từ một kho cũ của nhà máy. Tính đến 1h20 sáng nay, lực lượng Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Hải An cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được xác minh. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa.