Khi phát hiện lửa và khói bốc ra từ căn nhà trên, người dân liền tìm cách ứng cứu và báo cho lực lượng chức năng. Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng lực lượng địa phương lập tức đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Khánh Ngọc

Khu vực hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Khánh Ngọc

Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: Khánh Ngọc

Do căn nhà nằm ở trung tâm Đà Lạt, nơi có nhiều cửa hàng kinh doanh, lực lượng chức năng phải phong tỏa hai đầu đường Trương Công Định để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn.

Cảnh sát cứu hỏa triển khai tiếp cận từ nhiều phía để khống chế đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu 4 người bị mắc kẹt trong căn nhà.

Sau vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông bên trong nhà.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.