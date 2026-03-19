Thông tin từ người dân cho biết, vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm cả khu vực. Người dân xung quanh đã tích cực hỗ trợ chữa cháy và thông báo cho lực lượng chức năng.

“Lúc đó, 3 người bên trong đã kịp thời chạy ra ngoài”, một người dân tại hiện trường cho biết.

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (phân đội Linh Đàm) và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 nhanh chóng tới hiện trường.

Đến hơn 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh từ hiện trường:

Ngôi nhà có kết cấu xây dựng cao 1 tầng, được dựng bằng khung sắt, vách tôn, mái lợp tôn, có nguy cơ gây cháy lan sang các nhà xung quanh. Diện tích đám cháy khoảng 20m2.