Liên tiếp xảy ra cháy ô tô

Từ đầu năm 2026 đến nay, các vụ cháy ô tô xảy ra rải rác với nhiều kịch bản quen thuộc như cháy khi đang lưu thông, cháy trong bãi đỗ hoặc sau va chạm, cháy cả khi thời tiết mát lạnh hoặc nóng.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, tháng 1, có 41 vụ cháy phương tiện giao thông, chiếm 15,9% tổng số các vụ cháy, nổ trên toàn quốc. Vụ nặng nhất trong tháng 1 là cháy xe ô tô khách BKS 38H-4920 tại Km442+900 tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (hướng Nam - Bắc) đoạn qua xã Thần Lĩnh, Nghệ An làm 1 người chết (3/1).

Tháng 2, tiếp tục có 41 vụ (chiếm 16,1%) và tháng 3 có 31 vụ cháy phương tiện giao thông, chiếm 14,7% tổng số vụ cháy, nổ trong tháng.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sự cố cháy ô tô liên tiếp xảy ra để lại hậu quả nặng nề.



Vụ cháy xe gây xôn xao mạng xã hội nhất là trường hợp chiếc Hyundai Accent bốc cháy tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) chiều 1/5. Trên xe chở khoảng 20-25 khối pin lithium loại 24V cùng 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em ở cốp.

Ô tô bốc cháy tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) chiều 1/5 khiến 2 thiếu niên ngồi ở khoang hành khách tử vong.

Chỉ sau khoảng 8 phút, đám cháy được khống chế và lúc này người dân mới phát hiện có hai thiếu niên trong xe đã tử vong. Vụ việc gây tranh cãi lớn khi tài xế thấy cháy đã chạy ra xa bấm điện thoại mà không quay lại mở cửa xe cứu người hay báo tin cho người xung quanh hỗ trợ cứu người kẹt trong xe.

Trước đó, rạng sáng 30/4, một ô tô 5 chỗ lưu thông trên cao tốc TP.HCM -Trung Lương cũng bất ngờ bốc cháy tại khu vực Km43+500. Rất may, tài xế cùng vợ và con nhỏ kịp thời dừng xe, mở cửa thoát thân trước khi lửa lan rộng thiêu rụi toàn bộ phương tiện. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện.

Ô tô 5 chỗ bốc cháy trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương vào rạng sáng ngày 30/4.

Ô tô cháy rụi.

Tại Hà Nội, chiều 29/4, ô tô loại 5 chỗ chạy ở đường vành đai 3 trên cao (phía trên hồ Linh Đàm, Hà Nội) theo hướng đi cầu Thanh Trì bất ngờ dừng phía làn khẩn cấp rồi bốc cháy từ phần đầu. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang kính lái, khiến phương tiện chỉ còn trơ khung. Vụ việc xảy ra đúng giờ cao điểm, gây ùn tắc cục bộ, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Ô tô loại 5 chỗ bốc cháy trên đường vành đai 3 trên cao.

Kỹ năng thoát hiểm cho cả người lái và hành khách

Trước thực tế những sự cố cháy xe diễn biến nhanh và khó lường, việc trang bị kỹ năng thoát hiểm cho cả người lái lẫn hành khách trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo các chuyên gia, trong tình huống ô tô bốc cháy, người lái đóng vai trò quyết định trong những giây đầu tiên. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như mùi khét, khói hoặc xe nóng lên nhanh, tài xế cần lập tức bật đèn cảnh báo, giảm tốc và đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc vị trí an toàn gần nhất, tránh xa khu dân cư, trạm xăng hoặc khu vực dễ cháy nổ.

Việc tắt máy ngay sau khi dừng xe là thao tác quan trọng để hạn chế nguy cơ cháy lan từ hệ thống điện và nhiên liệu. Trong khoảnh khắc đó, thay vì hoảng loạn, người lái cần giữ được sự tỉnh táo để hô to, ra hiệu rõ ràng cho toàn bộ người trên xe biết có sự cố và yêu cầu rời xe ngay lập tức.

Song song với việc mở khóa cửa trung tâm, tài xế cần chủ động quan sát nhanh toàn bộ khoang xe để nắm chắc không còn ai mắc kẹt, đặc biệt là trẻ em hoặc người già. Nếu có bình chữa cháy mini trong xe và đám cháy mới ở giai đoạn đầu, người lái có thể cân nhắc xử lý nhanh, nhưng chỉ trong giới hạn an toàn và không đánh đổi bằng việc chậm trễ thoát thân. Khi lửa đã bùng lên rõ rệt hoặc xuất hiện nguy cơ nổ, mọi nỗ lực dập lửa cần dừng lại, ưu tiên tuyệt đối là rời khỏi xe và giữ khoảng cách.

Cần xử trí nhanh khi ô tô cháy để giảm thiểu rủi ro. Ảnh minh hoạ.

Với hành khách, đặc biệt là những người ngồi ở hàng ghế sau, việc sống còn phụ thuộc vào phản ứng nhanh và chủ động. Ngay khi nghe cảnh báo hoặc cảm nhận bất thường, cần lập tức mở cửa gần nhất để thoát ra ngoài, không chờ đợi sự hỗ trợ nếu có thể tự di chuyển. Trong nhiều vụ việc, việc chậm vài giây do hoảng loạn hoặc không xác định được tay nắm cửa đã khiến cơ hội thoát hiểm bị thu hẹp đáng kể. Vì vậy, việc hình thành thói quen xác định vị trí tay nắm cửa, chốt khóa ngay khi lên xe là điều rất cần thiết.

Đối với trẻ nhỏ, người lớn đi cùng phải là người chủ động hỗ trợ, nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa và đưa ra ngoài trước. Trong trường hợp cửa xe bị kẹt, hành khách cần bình tĩnh tìm cách mở cửa phía đối diện hoặc phá kính bên hông bằng vật cứng, tránh cố gắng mở cửa chính khi khung xe đã biến dạng do nhiệt. Tuy nhiên, mọi thao tác đều phải thực hiện nhanh gọn, bởi khói độc trong xe có thể gây ngạt chỉ sau thời gian rất ngắn.

Sau khi ra khỏi xe, cả người lái và hành khách tuyệt đối không quay lại lấy tài sản hay đứng gần phương tiện đang cháy. Việc di chuyển ra xa tối thiểu 10-20 mét là cần thiết để phòng nguy cơ phát nổ từ bình xăng, lốp hoặc các bộ phận chịu áp lực. Đồng thời, cần nhanh chóng cảnh báo cho các phương tiện xung quanh và gọi lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

