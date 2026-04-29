Theo Motor1, Brandie, một môi giới bất động sản tại bang Florida đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh khói đen dày đặc bốc lên, kèm theo âm thanh báo cháy. Dù chiếc xe không xuất hiện rõ trong khung hình, nhưng tình huống khẩn cấp là điều không thể nhầm lẫn.

“Khi chiếc xe còn chưa kịp qua bước thẩm định để đổi”, Brandie viết, kèm giọng bình luận mang tính hài hước. Cô cũng thêm dòng chữ: “Chiếc xe chọn một cái kết ‘kịch tính’ thay vì bị đem đi đổi”.

Xem video:

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 18.000 lượt xem, với nhiều phản ứng vừa bất ngờ vừa… buồn cười từ cộng đồng mạng.

Dù không phổ biến, cháy xe là sự cố nguy hiểm và thường bắt nguồn từ các vấn đề kỹ thuật. Phổ biến nhất là sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và các chất dễ cháy dưới nắp ca-pô.

Nhiên liệu, dầu động cơ hoặc các loại dung dịch khác nếu bị rò rỉ và tiếp xúc với bề mặt nóng như động cơ hay ống xả có thể nhanh chóng bắt lửa. Trong đó, rò rỉ hệ thống nhiên liệu được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu.

Ngoài ra, sự cố điện cũng là “thủ phạm” thường gặp. Dây điện bị mòn, hỏng hoặc chập có thể tạo tia lửa hoặc nhiệt đủ lớn để gây cháy.

Các yếu tố khác như rò rỉ dầu hộp số, quá nhiệt động cơ hay lỗi thiết kế từ nhà sản xuất cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Trong một số trường hợp, việc lắp thêm phụ kiện không đúng kỹ thuật như hệ thống âm thanh hoặc khởi động từ xa cũng làm tăng nguy cơ.

Đáng chú ý, không phải lúc nào xe cũng có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng trước khi xảy ra cháy. Một số trường hợp chỉ xuất hiện mùi khét hoặc khói nhẹ trong thời gian ngắn trước khi sự cố bùng phát.

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra khó tin trước tình huống “dở khóc dở cười” này. Một số đùa rằng chiếc xe “không muốn bị đem đi đổi” nên đã “phản ứng mạnh”.

Trong khi đó, không ít người đặt câu hỏi về nguyên nhân cụ thể cũng như mẫu xe liên quan. Tuy nhiên, đến nay chủ nhân đoạn video chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo Motor1

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!