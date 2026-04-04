Điện Biên:

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Na Sang cho biết, vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 3/4, tại khu rừng thuộc tổ dân phố 1.

Ông Quân cho biết: “Trong quá trình tham gia dập lửa, có 4 người bị thương. Trong 3 trường hợp bị thương nặng, một người đã tử vong trên đường chuyển tuyến lên bệnh viện trung ương để tiếp tục điều trị”.

Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên thăm hỏi 3 nạn nhân bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: DL

Theo báo cáo nhanh của Hạt Kiểm lâm Na Sang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, tổ trưởng tổ dân phố đã huy động lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Đồng thời, địa phương đã huy động hơn 100 người tổ chức tạo đường băng cản lửa nhằm khống chế đám cháy, không để lan rộng.

Khu vực xảy ra cháy có địa hình đồi núi dốc, đường đi hiểm trở và khó tiếp cận. Thời tiết khô hanh, kèm gió lớn, khiến lửa lan nhanh và gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Diện tích rừng bị thiệt hại cùng nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.