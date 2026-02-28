Một vụ cháy rừng dữ dội tại bang Colorado (Mỹ) đã thiêu rụi gần 150 chiếc xe ô tô cổ tại một xưởng phục chế, gây thiệt hại tài sản ước tính gần 2 triệu USD. Đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng 10 mẫu Anh (4 ha) và buộc một tuyến cao tốc gần đó phải đóng cửa.

Ông Jason Rol, chủ xưởng phục chế Rol Race Motorsports cho biết, có tới 148 xe trong bãi bị lửa thiêu rụi, trong đó hơn 100 chiếc là các mẫu BMW đời cũ.

Xem video:

“Sáng nay quay lại đây, tôi thật sự rất khó có thể nhìn mọi thứ với một cái đầu tỉnh táo. Đêm qua quá hỗn loạn, khó có thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra”, ông Rol chia sẻ với kênh 9 News.

Chủ xưởng cho biết, ông thậm chí chưa thể xác định hết những khách hàng cần thông báo, bởi nhiều chiếc xe đã cháy đến mức không còn nhận dạng được.

Theo lời kể, ông cùng em trai đã cố gắng dùng vòi nước để ngăn lửa lan vào bãi đỗ, song bất thành khi gió lớn và khói dày đặc khiến tình hình vượt tầm kiểm soát. “Khói và mảnh vỡ tạt thẳng vào người, rất khó thở”, ông Rol nói.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Cảnh sát trưởng lực lượng cứu hỏa Thornton, ông Steve Kelley, nhận định đám cháy có thể bắt nguồn gần khu vực trường Pinnacle High School. Gió giật lên tới 80 km/h đã khiến lửa bùng phát dữ dội hơn.

Khoảng 100-150 lính cứu hỏa từ nhiều đơn vị đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Trong quá trình chữa cháy, 5 lính cứu hỏa bị thương nhưng đã được cho về nhà sau khi kiểm tra y tế.

Giới chức cho biết, khu vực xảy ra cháy đang trong tình trạng “cờ đỏ” - cảnh báo nguy cơ cháy nổ cao do thời tiết khô hạn và gió mạnh kéo dài.

Theo Motorbiscuit

Hãy để lại bình luận dưới bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!