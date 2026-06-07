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Tối 7/6, bà Trương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc cho biết, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân địa phương đã cơ bản khống chế và dập tắt vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn được người dân phát hiện vào chiều cùng ngày tại khu vực rú Xuân, xã Phúc Lộc. Do thời tiết nắng nóng kết hợp với gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng trên diện tích lớn, khiến công tác khống chế gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động hàng trăm người bao gồm các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng đông đảo nhân dân địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường để tham gia chữa cháy.

Hàng trăm người tham gia chữa cháy rừng tại xã Phúc Lộc. Ảnh: N.A

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như thiết lập đường băng cản lửa ngăn chặn cháy lan, kết hợp sử dụng máy thổi gió và các dụng cụ thủ công để khoanh vùng, cô lập đám cháy.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát.

Theo lãnh đạo xã Phúc Lộc, nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định do người dân đốt thực bì, nhưng bất cẩn khiến ngọn lửa mất kiểm soát và cháy lan rộng. Chính quyền địa phương đang tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại.

Trước đó, do tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phải phát thông báo khẩn, nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 4 – cấp nguy hiểm trên phạm vi toàn tỉnh, áp dụng từ ngày 1-7/6.