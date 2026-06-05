TPHCM:

Sáng 5/6, Công an phường Bình Phú (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MĐ

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 4/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng trệt căn nhà cho thuê kinh doanh quán ăn trên đường Lý Chiêu Hoàng (phường Bình Phú).

Do người thuê mặt bằng vừa đóng cửa ra về, căn nhà bị khóa chặt bởi hai lớp cửa kiên cố gồm cửa cuốn phía ngoài và cửa sắt kéo bên trong.

Khói đen đặc quánh kèm khí độc nhanh chóng thộc thẳng lên các tầng trên, nơi 6 người trong một gia đình đang ngủ, khiến các nạn nhân bị mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu.

Hiện trường vụ cháy nằm gần trụ sở Công an phường Bình Phú. Ngay khi nghe tiếng tri hô, lực lượng an ninh cơ sở đã lập tức mang bình chữa cháy mini tiếp cận.

Tại đây, lực lượng chức năng cùng người dân xung quanh dùng các vật dụng có sẵn phá và nâng bổng cửa cuốn, đồng thời cắt khóa cửa sắt bên trong để giải phóng khói độc.

Sau đó, lực lượng tại chỗ vừa dùng bình chữa cháy kìm hãm ngọn lửa, vừa nhanh chóng tiếp cận, hướng dẫn cả 6 người thoát ra ngoài an toàn bằng lối thông sang nhà hàng xóm.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 6 (Phòng PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng tại chỗ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn trước đó. Do đó, cảnh sát tiến hành làm mát và kiểm tra lại hiện trường.

Vụ cháy không gây thương vong về người, song nhiều vật dụng kinh doanh ở tầng trệt bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.