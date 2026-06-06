Tối 6/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Văn Kỳ - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) xác nhận vừa xảy ra vụ cháy trụ sở trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại trụ sở khối Đảng ủy, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Thượng Đức.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: S.H

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Đức huy động hơn 60 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ cùng lực lượng hỗ trợ từ Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lộc phối hợp với công an, an ninh cơ sở và người dân tham gia chữa cháy, di chuyển tài sản, hồ sơ ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để lửa lan rộng.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Ảnh: S.H

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 4 phòng làm việc tại tầng 2 bị cháy nặng, trong đó có phòng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Một phần hồ sơ, tài liệu, tài sản bên trong các phòng này bị lửa làm hư hỏng.

Ngoài ra, một nhà kho và 4 phòng khác cũng bị vụ cháy gây ảnh hưởng.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.