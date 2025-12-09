Đài CNA dẫn lời ông Susatyo Purnomo Condro, Trưởng Công an Khu vực Đô thị Jakarta cho biết: "Đám cháy bùng phát vào khoảng giữa trưa, được cho là bắt đầu từ tầng một của tòa nhà ở khu Kemayoran trước khi lan sang các tầng khác. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng 29 xe cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Tuy vậy, đã có hơn 20 người thiệt mạng, 19 người khác thì sống sót nhờ trèo lên tầng thượng".

Cháy tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Video: CNA

Theo nhà chức trách Indonesia, những người bị mắc kẹt ở trên nóc nhà tòa nhà đã lần lượt được giải cứu bằng thang chuyên dụng. Ngọn lửa hiện cũng đã bị khống chế.

Nguồn tin của đài Kompas TV tiết lộ, tòa nhà này là văn phòng của công ty Terra Drone Indonesia, đơn vị chuyên cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho các hoạt động khảo sát trên không. Theo các nhân chứng, một loại pin trong kho lưu trữ của công ty này đã bất ngờ phát nổ và nhanh chóng bốc cháy.

Trong các hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải, có thể thấy hỏa hoạn bao trùm tòa nhà 7 tầng, tạo ra những cột khói đen dày đặc bốc cao, gây hoảng loạn cho người dân trong khu vực.