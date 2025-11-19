Theo báo Japan Times, vụ hỏa hoạn bùng phát vào chiều tối ngày 18/11 tại quận Saganoseki thuộc thành phố Oita. Đến sáng ngày 19/11, các lực lượng chức năng Nhật Bản vẫn đang nỗ lực để khống chế ngọn lửa và điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Quy mô vụ cháy đã buộc chính quyền tỉnh Oita phải nâng mức ứng phó khẩn cấp, với việc thiết lập trụ sở phản ứng thảm họa toàn diện ngay trong tối 18/11. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi đã được đưa đến bệnh viện với nguy cơ bỏng đường hô hấp, trong khi một người đàn ông ở độ tuổi 70 vẫn đang mất tích", Japan Times cho biết.

Hỏa hoạn tại thành phố Oita, Nhật Bản. Video: Asahi

Báo cáo ngày 19/11 thống kê, vụ cháy đã thiêu rụi tổng cộng 170 ngôi nhà, khiến 188 người phải đi sơ tán.Bên cạnh đó, khoảng 270 hộ dân phải chịu cảnh mất điện.

Những hình ảnh được truyền thông Nhật Bản ghi lại cho thấy, nhiều ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn, thậm chí ngọn lửa còn lan sang khu vực đồi ở Tsutashima, cách bờ biển Saganoseki khoảng 1,5km.

Vụ hỏa hoạn tại Oita đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ trong điều kiện thời tiết khô hanh và gió mạnh, vốn thường xảy ra tại khu vực phía Nam Nhật Bản vào mùa thu - đông.

Ảnh: Japan Times

Ảnh: Asahi