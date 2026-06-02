Theo một nhân chứng, khoảng 13h cùng ngày, đám cháy bùng phát bên trong siêu thị nằm tại tầng 1 của tòa nhà 3 tầng (số 447 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội).

Vụ cháy xảy ra trong siêu thị ở tầng 1 của ngôi nhà trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Đình Hiếu

Khói đen nhanh chóng bao trùm tầng 1 của tòa nhà. Phát hiện cháy, người dân đã hô hoán, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Một nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số người mắc kẹt trong tòa nhà phải chạy lên sân thượng để lánh nạn.

Lực lượng chức năng đưa được 4 người mắc kẹt trong nhà ra ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng kịp thời đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.