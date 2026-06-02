Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 2/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại một xưởng sản xuất nhựa trong khu công nghiệp Di Trạch.

Đám cháy tạo ra cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Tiến Thành

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 đã phối hợp với các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16, 17, huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng huy động thêm máy xúc để hỗ trợ công tác chữa cháy, ngăn đám cháy lan rộng.

Khu nhà xưởng bốc cháy dữ dội. Ảnh: Tiến Thành

Đến khoảng 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.