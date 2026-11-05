Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Chiều 5/11, liên quan đến vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội) làm 1 người tử vong, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.

Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND phường Kim Liên được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Các lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy.

Theo Công an TP Hà Nội, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 7 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà một tầng trong khuôn viên trường, bên trong có người mắc kẹt.

Đến 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong và bàn giao thi thể cho cơ quan y tế.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.