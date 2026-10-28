Vừa rời bến cảng ở tỉnh Lâm Đồng, tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm, hai thuyền viên kịp thời lao ra ngoài, nhảy xuống biển thoát nạn.

Lửa bao trùm tàu cá khi vừa xuất bến ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Phú Ngọc

Sáng 28/10, Đồn Biên phòng Thanh Hải đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại và làm rõ tàu cá bốc cháy khi vừa xuất bến ở Phan Thiết.

Trước đó, khuya 27/10, tàu cá có công suất 40 CV, dài 10m, do ông H.T.T. làm thuyền trưởng vừa xuất bến, đến cửa cảng Phú Hải, phường Phú Thủy, thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, hai thuyền viên kịp thời lao ra ngoài, nhảy xuống biển thoát thân trước khi lửa bao trùm.

Nhận được tin báo ứng cứu, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp cùng Hải đội 2 lập tức điều động 2 xuồng, 1 ca nô chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến tàu cá cháy đen, hư hỏng. Ảnh: Phú Ngọc

Sau khoảng 30 phút nỗ lực phun nước dập lửa, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, song khiến thân tàu cùng nhiều bộ phận bên trong cháy đen, hư hỏng.

Hiện, lực lượng chức năng đã lai dắt con tàu gặp nạn vào khu vực an toàn, phục vụ điều tra.