Một bình gas lớn bất ngờ phát nổ khi người dân tìm cách tiếp cận căn nhà đang hỏa hoạn, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, cháy lan sang 5 nhà liền kề.

Chiều 30/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy 6 căn nhà tại hẻm Tổ 7, khóm Châu Long 7, phường Châu Đốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ nhà ông Nguyễn Văn Tân (SN 1963). Thời điểm này, căn nhà khóa cửa bên ngoài, không có người bên trong.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: KL

Trong lúc người dân tìm cách phá khóa để tiếp cận hiện trường, một bình gas lớn bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các nhà liền kề.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc huy động chiến sĩ phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương, tổng cộng 137 người tham gia chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Lực lượng chức năng sử dụng máy bơm nước, vòi nước cùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa và khắc phục hậu quả.

Vụ cháy khiến căn nhà của ông Tân bị thiêu rụi hoàn toàn. 5 căn nhà liền kề cũng bị cháy một phần, nhiều khu vực gác lửng, tầng trệt, vách tôn và phòng ở bị cháy xém, hư hỏng.

Vụ cháy gây ảnh hưởng 6 nhà dân. Ảnh: KL

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.