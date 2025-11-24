Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h45 sáng 24/11 trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ cháy xe khách giường nằm trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: MD

Xe khách giường nằm mang BKS 94B-004.68, do tài xế Nguyễn Trần A Mi (38 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển, đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng từ miền Tây lên TPHCM.

Khi đến đoạn km37+600 đã xảy ra hỏa hoạn.

Phát hiện xe khách giường nằm bốc cháy, tài xế lập tức tấp vào làn dừng khẩn cấp và nhanh chóng hô hoán hành khách rời khỏi xe an toàn.

Nhờ hành động kịp thời này, toàn bộ người trên xe đã thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện.

Xe khách cháy còn trơ khung sắt. Ảnh: HD

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Tây Ninh nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để xử lý tình huống.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, chiếc xe khách giường nằm đã bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn. Công tác dập lửa gặp nhiều trở ngại do đám cháy lan nhanh, bùng phát dữ dội và trên xe có nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Sau gần một giờ nỗ lực phun nước và khống chế, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung kim loại biến dạng. Vụ cháy khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ theo hướng các tỉnh miền Tây lên TPHCM.

Vụ cháy xe khách gây ùn tắc cục bộ trên cao tốc. Ảnh: MD

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với CSGT cao tốc TPHCM - Trung Lương tiếp tục bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách trên.