Theo Carscoops, một thanh niên 26 tuổi ở Vancouver (Canada) lái chiếc Lamborghini Gallardo trên đường vừa bị cảnh sát địa phương giữ xe vì đi quá tốc độ. Cụ thể, chiếc siêu xe này chạy tới 130 km/h trong khu vực giới hạn 80 km/h. Sau khi bị giữ, nam thanh niên nhận được “cú sốc” với nhiều loại hóa đơn khác nhau.

Trong đó, người này phải nộp 368 CAD (tương đương hơn 7 triệu đồng) vì lỗi vượt quá tốc độ; 109 CAD (hơn 2 triệu đồng) vì không gắn biển số phía trước. Đồng thời, phí tạm giữ là lưu kho chiếc Lamborghini là khoảng hơn 2.000 CAD nữa, khiến tổng thiệt hại tới 2.500 CAD (hơn 48 triệu đồng).

Đáng chú ý, hồ sơ vi phạm còn khiến chiếc siêu xe phải trả mức phí bảo hiểm cao hơn nhiều trong vòng 3 năm tới theo quy định về bảo hiểm. Chưa kể, nam thanh niên còn phải chịu thêm "cơn thịnh nộ" của mẹ khi tự ý lấy chiếc xe này sử dụng.

Bài đăng của lực lượng tuần tra cao tốc khu vực British Columbia. Ảnh: Carscoops

“Anh ta nói đang trên đường tới trường đua nên "hơi vội". Nếu đi chậm hơn, có lẽ đó sẽ là một ngày tuyệt vời. Thay vào đó, anh ta phải chuẩn bị cho cuộc trò chuyện khó nhằn với mẹ mình,” đại diện lực lượng tuần tra cao tốc khu vực British Columbia chia sẻ.

Cảnh sát nhấn mạnh, đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho những người coi đường phố như đường đua: “Ưu tiên hàng đầu luôn là an toàn. Nếu điều đó không khiến bạn chậm lại, hãy tự hỏi mình có muốn ném tiền qua cửa sổ chỉ vì vài phút hứng khởi hay không.”

(Theo Carscoops)