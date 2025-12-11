Clip cô gái buông hai tay khi điều khiển xe máy:

Chiều nay (11/12), Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đơn vị đã mời làm việc cô gái có hành vi buông cả hai tay để biểu diễn khi đang điều khiển xe máy.

T.T.V. làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: X.A

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái điều khiển xe máy, phía sau chở theo người bạn. Trong lúc điều khiển xe, cô gái buông cả hai tay và chắp tay trước ngực “biểu diễn” để bạn quay video. Trong suốt quá trình, cô còn cười lớn và đùa giỡn với bạn.

Đoạn video sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, lên án gay gắt hành vi coi thường tính mạng khi tham gia giao thông.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào tối 7/12 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua phường Lái Thiêu, TPHCM.

Đội CSGT Bình Triệu sau đó xác định được danh tính người điều khiển phương tiện và mời người này đến làm việc.

Tại cơ quan chức năng, T.T.V. (SN 2004, ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM) thừa nhận mình là người điều khiển xe, buông cả hai tay như trong clip. V. cho biết chiếc xe là của bố mình và bản thân đã nhận thức rõ hành vi vi phạm.

Theo Đội CSGT Bình Triệu, với hành vi vi phạm trên, V. sẽ bị tịch thu phương tiện, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.