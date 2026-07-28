Tân HLV Xabi Alonso muốn bổ sung thêm những cầu thủ giàu kinh nghiệm để tăng bản lĩnh thi đấu cho đội hình Chelsea. Ở tuổi 35, Welbeck vẫn duy trì phong độ ấn tượng mùa trước khi ghi 13 bàn sau 37 lần ra sân.

Hiện Chelsea không thiếu lựa chọn trên hàng công. Liam Delap, Joao Pedro và Marc Guiu đều đang cùng đội bóng tham dự chuyến du đấu trước mùa giải tại Australia và châu Á.

Xabi Alonso muốn đưa Welbeck về Chelsea - Ảnh: Shutterstock

Nicolas Jackson dự kiến sẽ hội quân cùng toàn đội tại Hong Kong sau kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, tương lai Jackson không đảm bảo, khi Aston Villa đang theo sát tiền đạo người Senegal.

Chelsea định giá chân sút này ở mức 65 triệu bảng. Ngoài ra, đội chủ sân Stamford Bridge cũng mới bổ sung tiền đạo Emmanuel Emegha từ CLB "chị em" Strasbourg.

Danny Welbeck (vốn là cựu tiền đạo MU và Arsenal) vừa trải qua một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp, thậm chí từng tiến rất gần cơ hội được triệu tập trở lại đội tuyển Anh.

HLV Alonso xác định Chelsea cần thêm những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm để xây dựng tâm lý thi đấu vững vàng hơn.

Điều đó cũng được thể hiện qua việc đội bóng theo đuổi Granit Xhaka của Sunderland, học trò cũ của Alonso trong hành trình vô địch Bundesliga, nhưng thương vụ không thành công.

Chia sẻ về kế hoạch chuyển nhượng, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận, Chelsea vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tích cực trên thị trường.

"Chúng tôi phải luôn sẵn sàng. Thị trường chuyển nhượng vẫn mở vài tuần nữa. Đội bóng cần theo dõi nhiều vị trí và các tình huống khác nhau.

Chelsea có kế hoạch và định hướng rõ ràng, nhưng cần đánh giá kỹ lưỡng ở từng thời điểm. Không thể khẳng định điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có những biến động.

Chúng tôi phải linh hoạt và phản ứng thật nhanh. Điều quan trọng nhất là đội bóng đã xây dựng chiến lực rõ ràng, dù nó có thể được điều chỉnh cho đến ngày cuối cùng phiên chợ hè."