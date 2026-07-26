Bruno Fernandes có thể tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đứng trước khả năng chia tay MU để gia nhập Galatasaray.

Theo ESPN, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy nhanh quá trình đàm phán và sẵn sàng đáp ứng mức phí khoảng 64 triệu bảng - bằng con số mà “Quỷ đỏ” yêu cầu trước đây.

Galatasaray sẵn sàng chi đậm cho Bruno Fernandes. Ảnh: FPF

Galatasaray xem Bruno Fernandes là mục tiêu số một nhằm tăng cường sức mạnh cho tham vọng chinh phục tiến xa ở sân chơi Champions League 2026/27.

Nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ muốn sở hữu một ngôi sao đẳng cấp, giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn.

Những cuộc tiếp xúc giữa các bên đã được đẩy mạnh trong những ngày gần đây, trong khi bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng được cho là sẵn sàng cân nhắc thử thách mới.

Về phía MU, ban lãnh đạo không còn xem Bruno Fernandes là cầu thủ bất khả xâm phạm nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Mức phí 64 triệu bảng sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford có thêm nguồn tài chính đáng kể để tái đầu tư lực lượng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa - khi họ quan tâm Manu Kone và Aurelien Tchouameni.

Ở tuổi 31, Bruno Fernandes vẫn duy trì phong độ rất cao. Mùa trước, anh lập kỷ lục mới tại Premier League với 21 pha kiến tạo, đồng thời tiếp tục dẫn đầu MU về số cơ hội tạo ra và mức độ tham gia trực tiếp vào các bàn thắng.

Trong nhiều mùa giải liên tiếp, tuyển thủ Bồ Đào Nha luôn là thủ lĩnh trên sân, giữ băng đội trưởng và là điểm tựa lớn nhất trong lối chơi tấn công của đội bóng.

Dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Rào cản lớn nhất hiện nay là Galatasaray có chấp nhận chi một lần đủ 64 triệu bảng hay không.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Bruno Fernandes sẽ khép lại hành trình nhiều năm tại Old Trafford để mở ra chương mới trong sự nghiệp, đồng thời tạo nên một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của mùa hè năm nay.