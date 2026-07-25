Xem video highlights Rosenborg 0-5 MU (nguồn: MUTV)

Trong ngày Bruno Fernandes, Senne Lammens và Amad Diallo vắng mặt, Zirkzee và dàn sao trẻ từ học viện MU đã tận dụng cơ hội để tỏa sáng rực rỡ.

Không chỉ lấp đầy khoảng trống do trụ cột để lại, các "măng non" Quỷ đỏ còn trở thành tâm điểm với 4/5 pha lập công thuộc về cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington.

Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC

Đáng chú ý, cả 4 bàn thắng này đều là những pha xé lưới đầu tiên của họ trong màu áo đội một, xen giữa là siêu phẩm ngẫu hứng của Joshua Zirkzee.

Shea Lacey (19 tuổi) được HLV Michael Carrick bố trí đá ở vị trí số 10 thay Bruno Fernandes và nhanh chóng ghi dấu ấn bằng bàn thắng mở tỷ số

Tài năng trẻ này bình tĩnh xử lý, khiến hậu vệ đối phương lỡ đà rồi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt vào góc xa.

Lacey (46) và Zirkzee đều ghi bàn đẹp mắt cho MU - Ảnh: MUFC

Trong bầu không khí trầm lắng trên khán đài, Joshua Zirkzee vẫn tạo nên khoảnh khắc bùng nổ. Tiền đạo Hà Lan đánh lừa 2 hậu vệ bằng tình huống giả sút tinh tế rồi loại bỏ cả thủ môn Rosenborg để ghi bàn đẳng cấp.

Trái với thông lệ ở các trận giao hữu tiền mùa giải, HLV Carrick chỉ thực hiện 2 sự thay đổi sau giờ nghỉ. Một trong số đó là Harry Amass, người phối hợp bật nhả ăn ý với Zirkzee trong bàn thắng thứ hai.

Jacob Devaney chỉ mất ít giây sau khi vào sân từ ghế dự bị để nâng tỷ số lên 3-0, bằng pha kết thúc cận thành từ quả phạt góc phút 60.

Amass cũng lần đầu lập công cho Quỷ đỏ - Ảnh: MUFC

MU tiếp tục phô diễn chất lượng của lứa cầu thủ trẻ với pha phối hợp đẹp mắt giữa hai hậu vệ cánh. Jaydan Kamason căng ngang chuẩn xác để Harry Amass dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Chính Kamason lại gây ấn tượng với pha đột pha sát đường biên phải rồi thực hiện quả tạt như đặt, giúp Ethan Williams ấn định chiến thắng giòn giã 5-0.