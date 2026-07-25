Đây được xem là thử thách đầu tiên dành cho tân HLV Enzo Maresca trong nỗ lực giữ chân ngôi sao số một nơi tuyến giữa Man City.

Phát biểu trong buổi ra mắt, Maresca thừa nhận, bất kỳ đội bóng nào cũng muốn sở hữu Rodri, đặc biệt bởi tiền vệ 30 tuổi vừa góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Rodri muốn trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid - Ảnh: SunSport

Hiện Real Madrid chưa gửi lời đề nghị chính thức tới Etihad, song The Citizens chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra.

Rodri chỉ còn một năm hợp đồng và chưa chấp nhận lời đề nghị gia hạn mà Man City đề xuất từ tháng 4. Theo nhiều nguồn tin, anh muốn trở lại Madrid vì lý do gia đình.

Trước lúc đầu quân Man "xanh", Rodri từng khoác áo Atletico Madrid. Người đại diện của anh đã gặp gỡ lãnh đạo Real Madrid hồi đầu tuần để thảo luận về vụ chuyển nhượng.

Dẫu vậy, Maresca vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông chia sẻ: "Những cầu thủ lớn luôn gắn với các tin đồn chuyển nhượng nên tôi không lo lắng.

Đó là điều bình thường, nhất là sau khi Rodri cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup và là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

Mọi HLV đều muốn có Rodri trong đội hình. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ phẫu thuật vào thứ Hai, cần nghỉ ngơi, hồi phục và sau đó sẽ trở lại cùng chúng tôi."

Nếu Real Madrid chính thức vào cuộc, Man City sẽ yêu cầu mức phí trên 70 triệu bảng Anh.

Thời gian qua, nhà Á quân Ngoại hạng đã chiêu mộ Elliot Anderson và đang xúc tiến thương vụ trị giá 85 triệu bảng đưa tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi (Lille) về sân Etihad.

Nếu có Rodri, Real Madrid nhiều khả năng sẽ bán Tchouameni cho MU - Ảnh: Eurosport

Ở chiều ngược lại, Real Madrid dưới thời tân HLV Jose Mourinho đang hướng đến việc bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhằm tăng tính ổn định trong phòng thay đồ.

Diễn biến thương vụ Rodri có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường. Nếu anh cập bến sân Bernabeu, cơ hội ra sân của Tchouameni sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Đó sẽ là tín hiệu tích cực với MU. Quỷ đỏ từ lâu đã theo dõi Tchouameni và sẵn sàng rước anh về Old Trafford lấp vào chỗ trống Casemiro để lại.