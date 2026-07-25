MU đang đẩy nhanh quá trình chiêu mộ tiền vệ Manu Kone của AS Roma nhằm hoàn tất việc nâng cấp tuyến giữa trước mùa giải 2026/27.

Theo Corriere dello Sport, đội chủ sân Old Trafford đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các điều khoản cá nhân với tuyển thủ Pháp và đang tập trung đàm phán mức phí chuyển nhượng với Roma.

MU quyết mua Kone. Ảnh: FFF

Đội bóng Italia hiện định giá Kone ở mức 60 triệu euro, nhưng MU đã gửi đề nghị khoảng 50 triệu euro và hy vọng có thể thuyết phục đối tác hạ giá.

Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cũng muốn sớm khép lại thương vụ để tránh sự cạnh tranh từ các CLB Saudi Arabia, vốn đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ 25 tuổi.

Kone được xem là mục tiêu ưu tiên của HLV Michael Carrick sau khi MU không thể chiêu mộ Mateus Fernandes ở giai đoạn đầu kỳ chuyển nhượng. Màn trình diễn nổi bật trong màu áo tuyển Pháp tại World Cup 2026 càng khiến giá trị của cựu cầu thủ Gladbach tăng lên đáng kể.

Với khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu, Kone được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa của MU trong hành trình chinh phục Premier League và Champions League.

Nếu cập bến Old Trafford, Kone sẽ là bản hợp đồng đáng chú ý tiếp theo ở khu trung tuyến sau Andrey Santos và Youri Tielemans, những cầu thủ đã gia nhập đội bóng trong mùa hè này.

Các quan chức MU tin rằng sự kết hợp giữa bộ ba tân binh sẽ giúp đội hình có chiều sâu và chất lượng hơn để đáp ứng lịch thi đấu dày đặc trên nhiều đấu trường.

Các cuộc đàm phán giữa MU và AS Roma dự kiến bước vào giai đoạn quyết định trong tuần cuối cùng của tháng 7.

Nếu hai bên thống nhất được mức phí và phương thức thanh toán, Kone sẽ sớm sang Anh kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng.