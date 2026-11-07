Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả các trận đấu thuộc vòng 10 bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 mới nhất.

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2026/27 được cập nhật nhanh chóng, chính xác sau mỗi trận đấu và từng vòng đấu hằng tuần.

Người hâm mộ dễ dàng theo dõi tỷ số Premier League hôm nay, kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng nay của MU, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham cùng các đội bóng khác.

Bên cạnh tỷ số chung cuộc, thông tin cầu thủ ghi bàn, diễn biến nổi bật, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và cuộc đua vô địch, Top 4, trụ hạng cũng được cập nhật đầy đủ, giúp độc giả không bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn nhất mùa giải.