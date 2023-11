Ngày 12/11, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự Đào Tuấn Anh (SN 1988, ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đào Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Trước đó, chiều tối 11/11, lực lượng công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo về việc một đối tượng chuyên cho vay tiền, đang thu tiền lãi một số người tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Nhận được tin báo, đội CSHS công an huyện Nhơn Trạch phối hợp công an thị trấn Hiệp Phước tổ chức bắt quả tang Tuấn Anh đang thu tiền lãi của N.T.T. (SN 1988, ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) và thu giữ 1 điện thoại cùng 20 triệu đồng tiền mặt.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Tuấn Anh còn dương tính với ma túy. Đồng thời, khám xét nơi ở Tuấn Anh, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ gồm chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy tờ xe… của một số người vay.

Làm việc tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận, đã cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 -15.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 360% - 540%/năm.

Vụ việc đã được công an huyện Nhơn Trạch lập biên bản và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.