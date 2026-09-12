Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ma Kiên La (36 tuổi, trú tại xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, La và chị Hà Thị B. (30 tuổi, trú tại xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng hơn 1 năm nay. Trong quá trình sinh sống, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 28/8, do tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, chị B. bỏ về nhà chị gái ở xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Ma Kiên La tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Chiều 3/9, La điều khiển xe máy đến tìm người tình để xin lỗi và năn nỉ quay lại với mình nhưng không được chấp nhận.

Lúc này, La xuống bếp lấy một chiếc kéo rồi mang lên đâm vào người chị B. khiến nạn nhân tử vong.

Phát hiện sự việc, cháu Q. (con trai chị B.) chạy ra hô hoán thì bị La dùng kéo đâm nhiều nhát gây thương tích. Sau đó, cháu Q. kịp chạy vào phòng ngủ khóa trái cửa nên giữ được tính mạng.

Sau khi gây án, La bỏ lại chiếc kéo tại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, La đã khai nhận toàn bộ quá trình dùng kéo tấn công vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể để sát hại chị B.

Đáng chú ý, theo lời khai của La, khi bị dí kéo vào cổ, chị B. có nói "Em về với anh" nhưng nghi phạm vẫn không dừng tay.