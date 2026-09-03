Chiều 3/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Ea Drăng (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: LT

Theo thông tin ban đầu, M.K.L. (SN 1990, trú tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị H.T.B. (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ngãi) tại xã Krông Năng (Đắk Lắk).

Trong thời gian chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 1/9, chị B. đến nhà chị gái ở thôn 10 (xã Ea Drăng) chơi. Đến trưa 3/9, L. tìm đến gặp chị B. để nói chuyện, hòa giải.

Tuy nhiên, trong lúc hai người nói chuyện, mâu thuẫn lại xảy ra. Lúc này, L. dùng kéo đâm chị B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu của mẹ, con riêng của chị B. là H.Đ.Q. (SN 2011) chạy đến can ngăn cũng bị L. đâm bị thương. Q. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, L. đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.